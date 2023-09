PSG : Une autre star va partir libre en plus de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Eternellement barré par la présence de Gianluigi Donnarumma qui a été conforté dans un statut de numéro 1 indiscutable cette saison, Keylor Navas ne semble avoir aucune perspective d'avenir au PSG. Et le gardien costaricien semble bien parti pour s'en aller libre l'été prochain... au même titre que Kylian Mbappé ?

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec le PSG. Et s'il a finalement trouvé un terrain d'entente avec sa direction pour rester cette saison, rien ne garantit à ce jour que Mbappé prolongera d'ici cette échéance. Et il n'est la seule star du PSG concernée par la perspective d'un départ libre...

Navas à l'arrêt au PSG

Depuis maintenant plus d'un an, Keylor Navas (36 ans) doit se contenter d'un statut de remplaçant de luxe au PSG. Prêté ces derniers mois à Nottingham Forrest, le gardien costaricien est resté au Parc des Princes cette saison, où il continue d'évoluer dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Un départ libre semble donc déjà inévitable pour Navas.

Une surprise est possible ?