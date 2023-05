PSG : Un transfert énorme est suggéré, Mbappé va adorer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Loin d’avoir un effectif taillé pour jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, le PSG tentera de corriger de nombreuses choses cet été. Le club de la capitale cherche notamment un attaquant, un dossier sur lequel planche Luis Campos depuis un moment. Le Bayern Munich, qui souhaite se séparer de Sadio Mané, considérerait d’ailleurs Paris comme un candidat éventuel.

Encore battu dimanche dernier par Lorient, le PSG continue de s’enfoncer un peu plus dans la crise. Même si Paris reste leader, le titre de champion de France est loin d’être acquis puisque l’OM est revenu à cinq petits points. Heureusement pour le PSG, le calendrier est très favorable et sauf catastrophe, Christophe Galtier et ses hommes devraient assurer le minimum et conserver leur première place.

Le PSG cherche un attaquant

En attendant, Luis Campos prépare d’ores et déjà le mercato estival. Le PSG a montré toutes les carences de son effectif cette saison, le conseiller sportif sait donc qu’il ne devra pas se rater cet été. Et cela commence par le recrutement d’un buteur. Kylian Mbappé est bien seul en attaque et le PSG veut lui apporter du soutien. Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani font partie des pistes étudiées par le club de la capitale.

Le Bayern veut envoyer Mané au PSG