PSG : Pour Lionel Messi, c’est 200M€

Benjamin Labrousse

La saison du PSG n’est pas encore terminée, mais le mercato estival s’annonce d’ores et déjà bouillant à Paris. Au centre des discussions du club parisien se situe notamment l’avenir de Lionel Messi, septuple ballon d’Or, et en fin de contrat au PSG en juin prochain. Si le FC Barcelone espère absolument signer le numéro 30 argentin, le club espagnol doit réunir une somme colossale cet été.

Lionel Messi est-il en train de disputer ses dernières rencontres sous le maillot du PSG ? L’Argentin semble proche d’un départ en fin de contrat en juin prochain, alors que ce dernier avait un accord verbal avec le club parisien il y a quelques mois afin de prolonger l’aventure à Paris d’un an. Le Barça, qui confirme désormais vouloir faire revenir sa légende en terres catalanes, connaît de grandes difficultés dans le dossier, et ce, malgré l’intérêt du joueur.

Leo Messi à Barcelone, un retour très compliqué

En effet, Goal avance qu’un retour de Messi à Barcelone semble très compliqué à l’heure actuelle. Et pour cause, les finances du club Blaugrana ne sont toujours pas assez saines pour permettre une telle opération. Les Catalans ne possèdent plus la même flexibilité financière que lors de l’été dernier, lorsque le président Joan Laporta avait levé plusieurs leviers économiques afin de pouvoir recruter de nombreux joueurs. Cette stratégie fonctionnait sur du court terme, alors que la Liga a depuis décembre dernier, régulé cette méthode. De nouveaux leviers ne pourront donc pas être levés pour Leo Messi.

Le Barça doit réunir 200 M€ cet été pour ses finances

De plus, le président de la ligue espagnole Javier Tebas campe sur ses positions, lui qui ne s’est jamais montré très ouvert à propos d’un possible retour de Lionel Messi au Barça. En effet, ce dernier a récemment rejeté le fameux plan financier du club catalan porté sur 3 ans. Tebas réclame 200 M€ de plus-value dans les comptes barcelonais, et ne changera vraisemblablement pas d’avis. Cette exigence s’explique notamment par rapport aux nombreux transferts réalisés par le Barça l’été dernier, mais également par la présence de nombreux joueurs possédants de gros salaires dans l’effectif. Affaire à suivre pour Lionel Messi et pour le PSG...