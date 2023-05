Messi - PSG : La date est fixée pour la signature

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son bail avec le PSG arrive à expiration, Lionel Messi est ardemment courtisé par le FC Barcelone, qui a fait du rapatriement de son ancienne star l’une de ses priorités. La formation catalane travaille actuellement sur un plan de faisabilité pour boucler ce dossier rapidement, le septuple Ballon d’Or étant déjà attendu pour participer à la tournée américaine.

Que va décider Lionel Messi pour son avenir ? Proche d’une prolongation avec le PSG il y a plusieurs mois, l’Argentin prend désormais le chemin du départ, avec un intérêt très prononcé du FC Barcelone. Le président Joan Laporta et les autres membres du conseil d’administration ne cachent plus leur volonté de rapatrier l’ancien attaquant blaugrana , mais les Catalans doivent pour cela alléger la masse salariale de 200M€.

Le Barça s’active

Le FC Barcelone travaille ainsi sur un plan de viabilité pour convaincre la Liga de la faisabilité d’une telle opération. Selon Sport , la confiance est de mise dans les rangs catalans, le scénario le plus probable étant que le club puisse incorporer des joueurs au fur et à mesure qu'ils renfloueront les caisses au cours d'un été où tout sera calculé opération par opération. Et la piste Messi devrait être l’une des premières à être concrètement activée.

Messi espéré avant la tournée

Alors que le Barça a l’intention de se séparer de plusieurs joueurs, la priorité sera donnée dans un premier temps sur les joueurs prolongés dont les contrats n’ont pas pu être enregistrés. Viendront ensuite les dossiers du mercato, avec celui de Lionel Messi en tête. L’objectif étant de régler rapidement le cas de l’Argentin afin de pouvoir compter sur lui lors de la tournée européenne programmée en juillet. Iñigo Martínez et İlkay Gündogan, également libres, sont eux aussi espérés.