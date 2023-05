Surprise, Lionel Messi réclame un très gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi paraît plus proche que jamais de quitter le PSG. Une prolongation ne semble effectivement plus dans les projets parisiens. Une aubaine pour le FC Barcelone qui espère rapatrier son légendaire numéro 10. Les discussions se poursuivent entre les deux parties et Lionel Messi aurait déjà réclamé un joueur à la direction catalane.

Messi a réclamé De Paul au Barça

Présent sur le plateau du Chiringuito , Eduardo Inda assure effectivement que Lionel Messi « a demandé l'arrivée d'un champion du monde avec l'Argentine, un coéquipier : Rodrigo de Paul ». Néanmoins, le joueur du PSG pourrait également provoquer un gros départ.

Lewandowski poussé au départ par Messi ?