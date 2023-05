Messi - PSG : Feu vert attendu pour sa signature

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, Lionel Messi apparaît comme une priorité aux yeux des dirigeants du FC Barcelone. Cependant, comme en 2021, le club culé est freiné par l’état de ses finances et travaille actuellement sur un plan pour convaincre LaLiga de valider l’opération.

Lionel Messi va-t-il faire son retour au FC Barcelone ? Bientôt libre, l’attaquant du PSG semble en tout cas loin d’une prolongation avec l’écurie parisienne et attendrait d’être fixé sur les plans du club culé pour trancher sur son avenir. Messi verrait en effet d’un bon œil son rapatriement en Catalogne, mais le Barça, toujours plombé par ses finances, ne sait pas encore s’il pourrait boucler l’opération.

« Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué »

Invité de l’ After Foot la semaine dernière, Javier Tebas avait rappelé que le FC Barcelone n’était pas dans les clous pour accueillir Lionel Messi. « Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué , a indiqué le président de la Liga sur RMC . Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle c’est compliqué que Messi revienne au Barça . »

La Liga n’a pas tranché