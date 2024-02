PSG : Un mercato de folie pour remplacer Mbappé, qui doit être la priorité ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé aurait enfin pris sa décision pour son avenir. L'international français devrait prendre la direction du Real Madrid à l'issue de la saison. Les dirigeants parisiens prépareraient donc la succession de la star de 25 ans et multiplieraient déjà les pistes sur le mercato.

À l’issue de la saison, le PSG pourrait peut-être ne plus pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Le Parisien a révélé ces derniers jours que la star de 25 ans avait décidé de signer au Real Madrid une fois son contrat dans la capitale expiré. Les dirigeants parisiens vont donc de voir s’activer pour le remplacer. Fabrizio Romano a d’ailleurs révélé qu’en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG voudrait recruter un défenseur de haut niveau, un milieu de terrain très important, et un grand attaquant.

Le PSG a déjà identifié des profils pour son attaque

Dans le secteur offensif, le PSG aurait déjà exploré plusieurs pistes. Le club de la capitale a des vues sur Victor Osimhen depuis un certain temps comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Le Nigérian, qui a récemment prolongé son contrat avec Naples, disposerait d’une clause libératoire de 130M€. Le nom de Marcus Rashford a également été annoncé dans le viseur du PSG, tout comme Rafael Leão.

Luis Campos a encore un rêve au milieu de terrain

Au milieu de terrain, le PSG a aussi multiplié les pistes. Le grand rêve de Luis Campos se nomme Bernardo Silva. Le contrat du Portugais à Manchester City serait assorti d’une clause libératoire de 58M€ d’après le Daily Star . Les Rouge-et-Bleu penseraient aussi à Bruno Guimarães, estimé à 115M€ par Newcastle. Enfin, Joshua Kimmich a plusieurs fois été lié au PSG lors du dernier mercato hivernal. La situation serait en train de se tendre entre l’Allemand et le Bayern Munich selon SPORT . Le PSG pourrait donc en profiter pour l’attirer dans la capitale.

La direction parisienne multiplie aussi les pistes en défense