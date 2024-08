PSG : Un ancien de l'OM annonce la fin de ce transfert

Amadou Diawara

D'après la presse espagnole, Luis Enrique ne compterait pas sur Danilo Pereira pour cette saison. Ainsi, l'international portugais pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Interrogé sur Danilo Pereira, André Villas-Boas a avoué que le FC Porto s'était intéressé à lui, mais que les exigences parisiennes étaient trop élevées.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Danilo Pereira pourrait prendre la porte avant le 1er septembre, date de la fin du mercato estival. En effet, l'international portugais ne figurerait plus dans les plans de Luis Enrique d'après les dernières informations d'AS.

Le FC Porto voulait rapatrier Pereira

Conscient de la situation de Danilo Pereira, le FC Porto aurait coché son nom pour boucler son retour cet été. Toutefois, les Portugais ont tiré un trait sur le joueur de 32 ans à cause du PSG.

Le PSG était trop gourmand

Présent en conférence de presse ce dimanche, André Villas-Boas a lâché toutes ses vérités sur le dossier Danilo Pereira. « Nous n'avons pas de nouvelles. C'est un joueur du PSG. Nous avons montré un intérêt il y a un mois et demi, mais après les demandes du PSG, nous nous sommes immédiatement retirés de toutes négociations », a avoué le président du FC Porto. Pour rappel, André Villas-Boas a entrainé l'OM pendant un an et demi (juillet 2019 - février 2021).