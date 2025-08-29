PSG - Transfert de Donnarumma : La destination surprise annoncée par Riolo !

Poussé aujourd'hui vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma se cherche donc un nouveau club. Alors que l'Italien est annoncé à Manchester City, rien n'est encore signé. D'ailleurs, on ne serait pas à l'abris d'un transfert surprise pour Donnarumma. C'est Daniel Riolo qui a en tout cas évoqué ce scénario pour le gardien parisien.
L'avenir de Gianluigi Donnarumma s'écrit désormais loin du PSG. Mais reste encore à déterminer sa destination. Alors que l'Italien est surtout annoncé à Manchester City, Chelsea et Manchester United pourraient aussi être des solutions. Mais on le sait, tout est possible dans le football et il ne faudrait pas exclure une destination surprise pour Donnarumma.
« Partir hors d’Europe sera peut-être une issue »
Ainsi, pour Le Figaro, Daniel Riolo a évoqué la possibilité que Gianluigi Donnarumma poursuive sa carrière en dehors de l'Europe compte tenu de son salaire. « Pour Gianluigi Donnarumma, partir hors d’Europe sera peut-être une issue, car son salaire est si important que même de grands clubs comme Chelsea ou la Juventus Turin ne peuvent se l’offrir », a annoncé le journaliste RMC.
« Il ne faut pas exclure une multiplication de ces cas »
Et si Gianluigi Donnarumma prenait finalement la direction de l'Arabie Saoudite comme beaucoup cet été ? « Si bientôt les salaires baissent en Europe, comme cela se profile excepté en Angleterre, il ne faut pas exclure une multiplication de ces cas », a expliqué Riolo.