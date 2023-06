PSG : Thierry Henry lâche une première réponse au Qatar

Pierrick Levallet

L'avenir de Christophe Galtier demeure encore très incertain. Si Le10Sport.com affirme que Luis Campos souhaite poursuivre l'aventure avec lui, les rumeurs fusent pour son remplaçant. Récemment, un tandem Julian Nagelsmann - Thierry Henry a été évoqué au PSG. Cependant, la légende de l'équipe de France ne serait pas spécialement emballée par ce projet.

Maintenant que la saison est terminée, Christophe Galtier devrait être fixé rapidement sur son futur au PSG. Le10Sport.com a révélé en exclusivité qu’une réunion était prévue prochainement pour sceller son avenir. En attendant, les rumeurs fusent sur les prétendants pour lui succéder. Les noms de José Mourinho ou Thiago Motta ont été évoqués.

Thierry Henry au PSG, ses premières renforts sont connus ! https://t.co/6nv6293qOY pic.twitter.com/SrJPnbw3Tn — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Un duo Nagelsmann - Henry pour remplacer Galtier au PSG ?

Et très récemment, une folle rumeur a vu le jour. En effet, l'état-major qatari du PSG songerait à mettre en place un duo composé de Julian Nagelsmann et Thierry Henry pour remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien. Le10Sport.com a néanmoins révélé que l’Allemand n’a pas encore été contacté par le PSG. La légende de l’équipe de France et d’Arsenal, elle, ne serait pas spécialement emballé par cette idée.

Thierry Henry pas forcément chaud ?