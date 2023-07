PSG : Sept transferts sont attendus !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pleinement lancé dans son mercato estival, le PSG a déjà attiré six recrues. Luis Campos a encore d’autres pistes mais avant de faire venir tout ce monde, le conseiller football parisien va aussi chercher à vendre. Sept joueurs qui reviennent de prêt sont invités à quitter le club et tous auraient des pistes concrètes.

Avec Cher Ndour, le PSG a officialisé sa sixième recrue du mercato. Des débuts remarqués puisque le club de la capitale a déjà attiré autant de joueurs que la saison passée. Mais Paris ne sera pas attendu que dans le sens des arrivées. Des départs sont espérés, notamment pour les joueurs qui reviennent de prêt. Et ils n’ont pas tous été convaincants, ce qui peut parfois compliquer la tâche.

Les sept indésirables ont des pistes

Malgré tout, parmi ses sept indésirables, le PSG espère se séparer de tout le monde d’ici la clôture du marché des transferts. Tous ont des pistes concrètes révèle le journal Le Parisien , de quoi laisser place à l’optimisme chez les dirigeants du PSG. Même si le club de la capitale est serein financièrement, il va falloir faire de la place et libérer de la masse salariale. Surtout si le PSG venait à attirer Harry Kane et Bernardo Silva, deux pistes prioritaires en attaque.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva !C’est parti pour le dossier prioritaire de Luis Campos 🔥➡️ Toutes les infos à retrouver à 6h40 sur https://t.co/kK6q5fpgnp ! Mettez le réveil ⏰ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

Le PSG doit dégraisser

Les opérations les plus chaudes au PSG concernent Mauro Icardi et Leandro Paredes. Galatasaray, qui s’est déjà fait prêter l’attaquant argentin la saison dernière, pourrait bien les accueillir pour de bon. Ce qui rendrait un gros service au PSG vu les salaires des deux joueurs. Une fois que Paris aura fini son ménage, Luis Campos pourra passer à l’action pour le reste de son mercato. Six joueurs sont déjà arrivés mais le conseiller sportif portugais ne compte pas s’arrêter là, il y a encore des manques à combler. A suivre…