PSG - Real Madrid : Transfert est confirmé, l'annonce officielle !

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Franco Mastantuono fait grandement parler puisqu'il est convoité par le PSG et le Real Madrid. Cependant, tout semble désormais bouclé puisqu'un porte-parole de River Plate confirme un accord avec le club merengue pour le transfert du meneur de jeu argentin.

C'est probablement l'un des nom qui fait le plus parler en ce début de mercato. Franco Mastantuono est dans le viseur du PSG mais également du Real Madrid. Il faut dire que le milieu offensif de River Plate est présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la planète et sa clause libératoire fixée à 45M€ a de quoi attirer l'œil des plus grands clubs du monde.