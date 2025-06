PSG - Real Madrid : Transfert à 45M€, c'est bouclé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la piste menant à Franco Mastantuono fait largement parler. Et pour cause, le crack de River Plate serait au cœur d'une bataille entre le Real Madrid et le PSG pour son transfert. Et il semblerait que les Madrilènes soient désormais en passe de rafler la mise.

Présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial, Franco Mastantuono se retrouve sans surprise au cœur de nombreuses convoitises en Europe. Pendant plusieurs jours, le crack de River Plate semblait bien parti pour s'engager avec le PSG, mais le Real Madrid a décidé de contre-attaquer voyant le club parisien se rapprocher de la signature de Franco Mastantuono. Au point de complétement inverser la tendance.

Mastantuono, c'est bouclé En effet, l'issue de ce dossier ne semble plus faire de doute. « Franco Mastantuono jouera au Real Madrid », affirme même le journaliste argentin Maximiliano Grillo au micro de TNT Sports. Les dernières interrogations concernant simplement le timing de la signature du crack de 17 ans ainsi que les modalités du transfert, le Real Madrid hésitant à lever la clause libératoire fixée à 45M€.