PSG - Real Madrid : Déjà un cadeau fait à Kylian Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain désormais derrière lui, Kylian Mbappé peut se concentrer exclusivement sur son avenir, avec le Real Madrid qui l’attend les bras ouverts. Là-bas, il trouvera un vestiaire rempli de stars comme Vinicius Jr ou encore Jude Bellignham... mais surtout l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football !

On ne verra plus Kylian Mbappé porter les couleurs du PSG. Une page se tourne pour la star française, mais une nouvelle s’ouvre et pas des moindres, puisque c’est désormais au Real Madrid que va s’écrire son avenir. Mais certains observateurs ont quelques craintes concernant son adaptation à la nouvelle réalité madrilène.

« Mbappé a beaucoup de chances de tomber sur un entraîneur comme Carlo Ancelotti »

Pour Frédéric Hermel il ne devrait pourtant pas y avoir de problème majeur avec Mbappé, surtout avec Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. « Mbappé a beaucoup de chances de tomber sur un entraîneur comme Carlo Ancelotti » a assuré le spécialiste du football espagnol de RMC Sport .

« Il saura tout faire et tout dire pour faire intégrer Kylian Mbappé, tout est fait pour que ça se passe bien »