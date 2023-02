PSG : Pour sauver sa peau, il va sacrifier quelqu’un

Hugo Chirossel

Alors que la Paris Saint-Germain reste sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, la position de Christophe Galtier est fragilisée. Le match retour face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions pourrait décider de son avenir sur le banc parisien, tout comme celui de Luis Campos, qui pourrait alors décider de changer d’entraineur.

Pour la première fois depuis 2011, le Paris Saint-Germain a enchainé trois défaites de rang. Battu par l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1), le club de la capitale s’est incliné mardi dernier lors de la réception du Bayern Munich (0-1), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Mercato - PSG : Un incroyable scénario à l'étude pour Neymar https://t.co/RrrssvO8nD pic.twitter.com/AjODDZwR22 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Galtier est sous pression

Après les derniers résultats du PSG, la situation commence à être compliquée pour Christophe Galtier. Comme l’indiquait RMC , il devrait être maintenu au moins jusqu’au match retour face au Bayern Munich, le 8 mars prochain. L’entraîneur français est donc sous pression, mais il n’est pas le seul.

Campos prêt à sacrifier Galtier ?