Mercato : Pour éviter le fiasco, le PSG s’attaque à un grand nom

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Alors que le PSG vient de perdre son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, la position de Christophe Galtier est de plus en plus fragile. L’entraîneur parisien ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire et Luis Campos l’a bien compris. Le conseiller sportif du club de la capitale aurait même déjà contacté José Mourinho.

Le PSG vit sa première grosse crise de la saison. Après avoir été battu contre l’OM et l’AS Monaco la semaine dernière, le club de la capitale est tombé à domicile face au Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une défaite qui met en péril la saison du PSG et fragilise la position de Christophe Galtier.

Christophe Galtier en danger

Comme l’expliquait Foot Mercato , le vestiaire ne serait pas unanime autour du technicien français. Certains doutent de sa capacité à gérer de tels égos et à inverser la tendance dans une situation qui devient très compliquée. Le PSG est donc passer à l’action pour anticiper sa succession.

Le PSG relance la piste Mourinho !