PSG : Nouveau scénario incroyable pour le transfert de Mbappé !

Le bras de fer a débuté entre le Kylian Mbappé et le PSG. Le premier ne souhaite pas prolonger son contrat d'une saison et pourrait quitter la capitale librement l'année prochaine. Quant au club parisien, il envisage un départ cet été afin d'éviter de le perdre gratuitement. Mais en Espagne, on évoque un scénario, qui pourrait satisfaire l'ensemble des parties.

La tension monte entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis que le joueur a officialisé sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire (soit jusqu'en juin 2025), rien ne va plus avec le club parisien, qui se sent trahi. Présent en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre entre l'équipe de France et Gibraltar, la star tricolore a tenté de rassurer ses supérieurs. : « J'ai déjà répondu à cette question. Mon objectif est de continuer au club. Rester au Paris Saint-Germain c'est ma seule option pour le momen t » a-t-il lâché. Mais cette sortie est loin de satisfaire le PSG, qui n'a pas l'intention de le voir partir libre l'année prochaine.

Un transfert en janvier prochain ?

Pour cette raison, Paco Gonzalez n'imagine pas un départ de Mbappé cet été ou en juin 2024. Selon le journaliste de l a Cadena Cope , il pourrait y avoir une ouverture lors du prochain mercato hivernal. « Florentino aimerait bien (le signer), mais dès le 1er janvier. Je suis convaincu qu'il va essayer. Le marché n'est plus ce qu'il était » a -t-il confié dans des propos rapportés par Bernabeu Digital.

Une solution qui pourrait ravir les deux parties

Cette solution pourrait satisfaire l'ensemble des parties. Ainsi, Mbappé aura l'occasion de porter le maillot du PSG durant une grande partie de la saison 2023/2024 et le club pourrait obtenir une indemnité de transfert en janvier prochain. Le Real Madrid semble être l'option la plus probable, même si plusieurs équipes anglaises resteraient à l'affût dans ce dossier.