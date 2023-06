PSG : Le clan Cristiano Ronaldo au coeur du projet, il balance

Baptiste Berkowicz

Alors que le mercato estival du PSG s'annonce agité dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées, Luis Campos fait jouer son réseau. La proximité du dirigeant portugais avec son compatriote agent Jorge Mendes, longtemps en charge de la carrière de Cristiano Ronaldo, est flagrante sur de nombreuses opérations. Les futures recrues du PSG pourraient bien être l'oeuvre de Jorge Mendes.

Arrivé au sein du PSG l'été dernier, Luis Campos n'a pas forcément convaincu depuis sa prise de poste. Les recrutements décevants de Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz et à un degré moindre Vitinha, ont été conclus de plus ou moins près par un homme : Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais impose de plus en plus son influence grâce à sa proximité avec Luis Campos.

Une main mise de Mendes qui pose question

Au sein même du milieu des agents, la place occupée par Jorge Mendes au PSG suscite quelques interrogations. Bruno Satin, agent français, a déclaré dans l' After Foot sur RMC : « Il a mis la main sur un certain nombre de clubs comme Valence ou encore Wolverhampton. Qu’il ait cette omniprésence là dans un club qui n’est pas à lui, oui ça étonne. On a déjà connu cette situation avec Mino Raiola à l’époque de Leonardo ». Une manière de le convaincre de ramener ses plus gros poissons au PSG cet été ?

Bernardo Silva comme cadeau ?