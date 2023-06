La nouvelle recrue du PSG se fait déjà charger

Baptiste Berkowicz

Le mercato estival du PSG promet d'être agité. Les dirigeants du club de la capitale, Luis Campos en tête, souhaitent combler les lacunes observées cette saison. Le milieu de terrain du Benfica, Cher Ndour, devrait rejoindre les Parisiens dans les prochains jours. Libre de tout contrat, le joueur de 18 ans a décidé de quitter le club portugais. Ce dernier n'a pas caché sa rancoeur après avoir proposé un contrat à l'Italien.

Luis Campos se sait attendu après un mercato décevant l'été dernier. Les négociations avancent bien dans de nombreux dossiers et sont sur le point d'être finalisés. C'est le cas du milieu de terrain Cher Ndour qui arrive en provenance du Benfica.

Le PSG va dégainer une offre de transfert https://t.co/Oavan8WUyx pic.twitter.com/1h6hudqgmK — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Benfica n'a pas tout fait pour le retenir

Lors d’une assemblée générale, le président du club portugais, Rui Costa, a notifié que Benfica n’a pas souhaité faire n’importe quoi pour retenir le futur joueur du PSG : « Est-ce que j’aurais aimé garder Ndour ? Oui. C’est pourquoi j’ai fait une offre élevée pour qu’il reste. J’ai compris que son projet de vie passerait par un autre club. Et je ne peux pas l’attacher ici, et je ne veux pas le faire. Je discute des contrats jusqu’à ce que je comprenne qu’il y a un désir de représenter Benfica. Quand ce n’est pas le cas, et je fais la même chose avec les recrues, comme avec celles qui sont ici, je ne discute pas ». Le message est passé.

Officialisation imminente

Il ne fait plus de doutes que Cher Ndour sera parisien la saison prochaine. Le milieu de terrain de 18 ans, au profil athlétique, devrait être annoncé comme l'une des premières recrues du club de la capitale. Le joueur italien s'ajoute à la liste des joueurs en fin de contrat en passe d'être officialisés après Marco Asensio et Milan Skriniar. Une stratégie qui permet aux dirigeants parisiens de ne pas verser d'indemnité aux différents clubs. Malgré une traditionnelle prime à la signature, le PSG limite ses coûts afin d'avoir les mains plus libres en cas d'opportunité onéreuse.