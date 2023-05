PSG : Neymar veut imiter Messi, un coup incroyable peut se réaliser

Alexis Brunet

Le PSG est à la croisée des chemins. Après un énième échec en Ligue des Champions, le club de la capitale sait qu'il faut changer quelque chose. Dans ce sens, le projet pourrait prendre une autre tournure et se concentrer encore plus sur Kylian Mbappé. Un choix qui serait donc défavorable à Lionel Messi, mais aussi à Neymar.

Il se pourrait bien que pour débuter la saison prochaine au PSG, Kylian Mbappé ne soit accompagné que par de nouvelles têtes en attaque. Le club de la capitale souhaiterait réaliser une grande lessive et ainsi se débarrasser de Lionel Messi mais aussi Neymar. Le Brésilien, actuellement blessé pourrait se laisser tenter par un départ, alors qu'auparavant il n'était pas trop pour.

Un retour à Barcelone pour Neymar ?

Oui mais pour que Neymar parte de Paris, il faut qu'un club puisse le recruter. Selon les informations du média espagnol Relevo , le joueur de 31 ans sait très bien où il souhaite évoluer la saison prochaine. Lui aussi, comme Messi, il rêve de revenir au FC Barcelone, là où il a connu ses plus belles heures de gloire.

Plutôt la Premier League ou l'Arabie saoudite

Il se pourrait bien que ce souhait reste un rêve. Le Barça n'est déjà pas sûr d'avoir les moyens financiers pour le retour de Lionel Messi, alors pour Neymar, cela paraît impossible. Le Brésilien a plus de chances de rejoindre l'Angleterre, avec des clubs ayant des plus grandes marges de manœuvre financièrement. Newcastle, mais aussi Chelsea et Manchester United pourraient être intéressés. Il ne faut pas aussi exclure la piste Arabie saoudite.