PSG : Nouvelle révélation pour ce transfert à 150M€, Mbappé jubile déjà

Arnaud De Kanel

Pour satisfaire au mieux les demandes de Kylian Mbappé, le PSG aimerait s'offrir Victor Osimhen. Les dirigeants parisiens rêvent de l'attaquant napolitain mais il faudra débourser au minimum 150M€. Avant de négocier avec le Napoli, le club de la capitale serait sur en passe de trouver un accord avec l'agent du joueur.

La reconstruction du PSG passera par un mercato réussi. Le club de la capitale a raté sa saison en partie à cause d'un recrutement qui s'est avéré être un véritable fiasco. En attaque, lorsque Leo Messi et Neymar étaient absents, Kylian Mbappé était beaucoup trop seul et il ne pouvait pas évoluer avec un attaquant au profil dit « pivot » comme il l'avait exigé lors de sa prolongation de contrat. Cette fois-ci, Luis Campos compte bien lui offrir ce qu'il demande et aurait pour cible Victor Osimhen. Il pourrait y avoir une avancée significative dans les négociations prochainement.

Transferts : Le PSG a trouvé sa prochaine star, c'est validé https://t.co/Nfz7pq4glS pic.twitter.com/6ziIAdAOGF — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Osimhen et la tentation de la Premier League

Bien qu'il figure sur la short-liste du PSG pour le mercato estival, Victor Osimhen reste un joueur courtisé partout à travers l'Europe, en Angleterre notamment. D'ailleurs, Foot Mercato nous a appris ce mardi qu'il ferait de la Premier League sa destination prioritaire en cas de départ du Napoli. Pour l'instant, Chelsea et Manchester United sont les deux clubs potentiellement très intéressés par sa venue. Tout comme le PSG, ils devront sortir le chéquier puisque le président napolitain Aurelio De Laurentiis ne négociera pas en dessous de 150M€. Mais malgré les envies d'Angleterre d'Osmihen, le PSG serait tout proche de se mettre d'accord avec l'agent du joueur.

Le PSG bientôt d'accord ?