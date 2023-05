Mercato : Ça sent mauvais pour le PSG

Alexis Brunet

Luis Campos va devoir faire preuve de beaucoup d'expérience pour gérer au mieux le mercato d'été du PSG. De nombreux joueurs devraient arriver et d'autres devront partir. C'est notamment le cas des joueurs prêtés dont Paris essaye de se débarrasser définitivement. Mais cela est plus simple à dire qu'à faire et le conseiller football du club pourrait encore se retrouver avec un grand nombre d'indésirables sur les bras.

Le mercato estival du PSG va être sans doute un tournant dans l'histoire récente du club. Paris souhaite en effet changer de ligne directrice dans son recrutement. L'actuel leader de la Ligue 1 veut recruter en priorité jeune et français. Cela afin de construire une équipe compétitive autour de Kylian Mbappé, dans laquelle peuvent se retrouver les fans du PSG.

Bernardo Silva, priorité en attaque

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva, le joueur de Manchester City, est la priorité en attaque afin de remplacer Lionel Messi annoncé sur le départ. Neymar qui est actuellement encore blessé, pourrait lui aussi quitter la capitale cet été. Mais cela sera plus compliqué, car son contrat court jusqu'en 2027. Il dispose du moins de pistes en Premier League, du côté de Chelsea ou Newcastle par exemple.

Paredes va sûrement rester à Paris