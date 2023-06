PSG - Mbappé : Stupeur totale dans le vestiaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour sur le devant de la scène suite à sa lettre envoyée aux dirigeants du PSG, Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler. Son avenir à Paris s’écrit en pointillés, un an après sa prolongation en grande pompe. Dans le vestiaire, certains cadres auraient même été surpris de l’influence prise par l’international français.

Kylian Mbappé n’aura pas quitté le cœur de l’actualité pendant longtemps. Lundi soir, la star du PSG a confié à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas activer la clause présente dans son contrat lui permettant de prolonger jusqu’en 2025. Un petit coup de tonnerre qui a mis les décideurs parisiens hors d’eux. En effet, selon les informations de L’Équipe , le PSG et Kylian Mbappé discutaient d’un bail sur le long terme avec certains investissements en parallèle. Rien ne laissait paraître une telle lettre.

Le PSG a tout donné pour le conserver

Il faut dire qu’il y a un an, le PSG s’est plié en quatre pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Alors que le Real Madrid a attendu pendant un an son arrivée libre, Mbappé a fini par étendre son bail avec Paris. Un contrat XXL avec un salaire de 600M€ sur trois saisons, une promesse d’un gros recrutement, l’arrivée de Luis Campos… Le PSG a mis les gros moyens pour convaincre Kylian Mbappé, un mouvement qui n’a pas fait l’unanimité dans le vestiaire.

Le PSG trouve un accord avec un entraîneur ! https://t.co/OnEtrmUKF0 pic.twitter.com/6naJOYRJD7 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le vestiaire a été surpris