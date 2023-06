PSG : Mbappé sème la zizanie sur le mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a mis le feu au mercato avec l’envoi de son courrier au PSG dans lequel il annonçait sa non-prolongation. De quoi rebattre les cartes pour son mercato et en Angleterre, on se préparerait à dégainer.

Lundi, le PSG recevait une nouvelle à laquelle le club n’était pas préparé. Quelques jours après les annonces officielles des départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos, et alors que le champion du monde avait personnellement confié aux Trophées UNFP qu’il restera au PSG la saison prochaine pour y honorer son contrat, Kylian Mbappé surprenait sa direction. Par le biais d’un courrier, Mbappé a fait savoir au comité de direction qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu’en 2025.

Chelsea va revenir à la charge pour Kylian Mbappé

De ce fait, Kylian Mbappé pourrait donc devenir agent libre à l’été 2024. Mais il ne faudrait pas compter là-dessus à en croire L’Équipe . Selon le quotidien sportif, le PSG mettrait la pression sur Mbappé pour qu’il prolonge son contrat dans les prochaines semaines, ou bien qu’il s’en aille dès cet été à prix d’or. Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir sur le mercato et entre autres en Angleterre. Le10sport.com vous révélait la semaine dernière que Chelsea avait approché le PSG pour prendre des renseignements. Et d’après The Times , il se pourrait que les Blues en fassent rapidement de même avec Kylian Mbappé. Après avoir manifesté son intérêt l’été dernier, Chelsea prévoirait de revenir à la charge.

