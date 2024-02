PSG - Mbappé : Déjà une tension au Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, Kylian Mbappé quittera le PSG au terme de son contrat l’été prochain et semble déjà promis à un départ en direction du Real Madrid. Mais son numéro fétiche, le 7, est déjà détenu par Vinicius Junior qui ne serait pas du tout disposé à le céder à Mbappé si l’on en croit les révélations de la presse espagnole.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le capitaine de l’équipe de France a annoncé la semaine dernière à ses dirigeants ainsi qu’aux autres joueurs parisiens son intention de quitter le club à l’issue de la saison, alors qu’il arrive en fin de contrat. Mbappé devrait donc s’engager libre avec le Real Madrid, mais cette opération XXL semble déjà faite l’objet de certaines tensions.

PSG : Du lourd est annoncé pour l’avenir de Mbappé ! https://t.co/bk82xg262j pic.twitter.com/8fUcnJsKdt — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Vinicius refuse de lâcher le 7

Kylian Mbappé porte au PSG le numéro 7, mais ce numéro n’est pas libre au Real Madrid puisqu’il est désormais la propriété de Vinicius Junior. Et selon les révélations du quotidien espagnol AS , l’attaquant brésilien vivrait mal l’idée d’être obligé de le céder à Mbappé…

Mbappé a d’autres options

Il existe toutefois d’autres options pour le futur numéro de Kylian Mbappé au Real Madrid, à commencer par le 9 qui est libre depuis le départ de Karim Benzema. Par ailleurs, l’attaquant français pourrait hériter du numéro 29 (clin d’œil à la date de naissance de son frère), qu’il avait déjà arboré à l’AS Monaco et lors de sa première saison au PSG. Et enfin, alors que Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid, il libérerait le numéro 10. Affaire à suivre…