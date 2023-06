PSG : Mbappé attend une star, la réponse est cash

Jean de Teyssière

Le mercato estival du Paris Saint-Germain promet d'être agité. Comme annoncé par le10sport.com, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur le joueur portugais de Manchester City : Bernardo Silva. Arrivé en 2017 chez les Citizens, le quintuple champion d'Angleterre souhaite quitter le club pour se trouver un nouveau challenge. Si un retour en Ligue 1 l'intéresse, Bernardo Silva voudrait découvrir un autre championnat : la Liga.

Après une saison très difficile sur tous les plans, le PSG s'active pour se renforcer et préparer au mieux le prochain exercice. Plusieurs pistes offensives sont évoquées, notamment pour combler le départ de Lionel Messi et celle menant à Bernardo Silva semble être la plus probable. A condition que le joueur de Manchester City privilégie le PSG au FC Barcelone.

« L’intérêt du PSG pour Bernardo Silva est réel, il existe »

L'exclusivité du 10sport.com est confirmée par Foot Mercato , et le journaliste Aurélien Léger-Moëc apporte quelques précisions en plus : « Déjà l’année dernière, il y avait des pistes avec le PSG. Mais c’est le même problème que pour certains attaquants : sa priorité serait plutôt d’aller en Liga. Il est cité au Barça mais la question reste de savoir si le Barça peut signer un tel transfert. L’intérêt du PSG pour Bernardo Silva est réel, elle existe. »

« Il faut être sûr qu’il privilégiera le PSG au Barça »