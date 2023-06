Attendu par Mbappé au PSG, il lâche sa réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la rencontre entre l'OL et Nice, Rayan Cherki s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le jeune espoir lyonnais a évoqué sa saison, mais aussi son avenir à Lyon. Ciblé par Luis Campos en janvier dernier, l'attaquant serait toujours suivi par le PSG. Il a répondu à l'intérêt de la formation parisienne, notamment de Kylian Mbappé, qui l'attendrait à bras ouverts.

Le mercato hivernal n'a pas été une grande réussite pour le PSG. Aucun dossier n'avait été bouclé par Luis Campos. Pourtant, les pistes étaient nombreuses. A la recherche d'un renfort offensif, le conseiller sportif du club parisien avait exploré la piste menant à Rayan Cherki, apprécié par l'entourage de Kylian Mbappé. « Les partisans de Cherki au PSG on les connaît, c'est la famille Mbappé » avait confié Daniel Riolo. Malheureusement pour le PSG, Jean-Michel Aulas avait refusé de libérer sa pépite. Depuis, le dirigeant lyonnais a quitté son poste, mais l'intérêt de Campos n'aurait pas disparu.

Cherki répond au PSG

Avant d'affronter Nice, Cherki a réagi aux rumeurs sur son avenir. « On ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne sait pas encore quelle direction on va prendre. Je suis concentré sur la saison prochaine pour l’instant (…) Pour l’instant, j’ai juste envie de jouer une bonne saison complète, même si on sait que la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle du lendemai n » a lâché le joueur lyonnais.

« Je ne me concentre pas là-dessus, mais sur le terrain »