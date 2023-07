PSG : Mbappé a choisi son prochain club, le Real Madrid va halluciner

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé a communiqué à ses dirigeants sa volonté de ne pas prolonger. Le club de la capitale n’apprécie pas cette décision et souhaite le vendre s’il conforte son choix. Arsenal serait une équipe qui attire l’attaquant français, même si aucun contact n’a eu lieu.

Que va faire Kylian Mbappé cet été ? Depuis l’envoi de sa lettre aux dirigeants du PSG faisant état de son envie de ne pas prolonger, son avenir est revenu au cœur de toutes les rumeurs. Il faut dire que la direction parisienne a été ferme : soit Mbappé prolonge, soit il s’en va dès cet été. Ce qui a suffi pour relancer le Real Madrid sur un éventuel transfert dès ce mercato estival. Mais le club madrilène préférerait attendre 2024 pour que Kylian Mbappé débarque gratuitement. Un scénario qui ne convient pas du tout à Nasser Al-Khelaïfi.

«Il ne peut pas partir libre»

« Mbappé l’a dit publiquement, il ne peut pas partir libre. J’ai été très choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. J’ai été tellement déçu parce que ça ce n’est pas Kylian. Je connais Kylian c’est un garçon fantastique, ce n’est pas lui. Partir gratuitement d’un club français, causer du tort au plus grand club français ? Ce n’est pas Kylian ! Je le répète quand j’ai appris cette information, j’ai été tellement déçu… Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines ! », a lâché le président du PSG mercredi en conférence de presse.

Arsenal entre dans la danse ?