PSG : Luis Enrique se fait recaler en public

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique est en train de poser sa patte sur le club de la capitale. Malgré tout, le nom du technicien espagnol circule du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi.

Depuis le début de saison, Luis Enrique marque son territoire au PSG où il est sous contrat jusqu'en 2025. Arrivé l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, le technicien espagnol est toutefois régulièrement cité dans le viseur du FC Barcelone pour remplacer Xavi qui a annoncé qu'il quitterait son poste à l'issue de la saison.

Xavi refuse de parler de Luis Enrique

Présent en conférence de presse ce jeudi, Xavi a d'ailleurs été interrogé sur la possibilité de voir Luis Enrique prendre sa place. « Je ne parle pas des prochains entraîneurs. Nous sommes concentrés sur le match de demain et je ne devrais pas parler de cela. Nous devrions nous concentrer sur Majorque, qui vient de battre Gérone et d'éliminer la Real Sociedad », assure l'actuel entraîneur du Barça qui repousse donc la question.

Luis Enrique incarne l'avenir du PSG ?

Quoi qu'il en soit, Luis Enrique semble être parfaitement focalisé sur sa mission avec le PSG. Et pour cause, il vient d'éliminer la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions et a pris un rôle important en interne. Par conséquent, le FC Barcelone se tournera probablement vers un autre coach.