Mbappé - PSG : Il l’annonce, Luis Enrique va s’en mordre les doigts

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain et ne sera pas prolongé. Le principal intéressé a annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi et depuis, Luis Enrique prépare la vie sans Mbappé au PSG la saison prochaine. Une erreur pour Habib Beye et particulièrement en Ligue des champions.

Luis Enrique n’a pas dissimulé ses intentions concernant la gestion de Kylian Mbappé. Avant son doublé face à la Real Sociedad en 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions mardi soir (2-1), le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’avait terminé aucun de ses trois derniers matchs. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se justifiait de ses choix en clamant préparer la vie sans Mbappé la saison prochaine.

«Luis Enrique, lève-toi, fais en sorte qu’il soit content de venir à l’entraînement»

Ancien joueur de l’OM et consultant pour Canal+, Habib Beye est monté en tension sur le plateau du Canal Champions Club mercredi soir à ce sujet. Pour lui, Luis Enrique ne doit pas hypothéquer les chances du PSG en Ligue des champions. « Tu veux gagner la Ligue des champions à Paris ? Chaque matin : Luis Enrique, lève-toi, fais en sorte qu’il soit content de venir à l’entraînement, de s’entraîner et de jouer. Je suis très sérieux dans ce que je dis. C’est très important de comprendre que ces joueurs-là doivent être gérés à part. Ils n’ont pas de passe-droit ou de manque de respect. À partir du moment où ils sont mauvais sportivement, tu as le droit de les sortir de temps en temps ».

PSG - Transfert : Le Real Madrid interpelle Mbappé https://t.co/7NXN3R5duD pic.twitter.com/sJJzhwtW8t — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

«Dans six mois il ne sera pas là, tu le contempleras du côté du Bernabeu»