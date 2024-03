Mercato : Il ne signe pas au PSG et jubile... à cause de la météo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG a procédé à une large revue d’effectif avec onze renforts au compteur. De nombreuses pistes ont été étudiées, dont celle menant à Loïc Badé, qui a finalement prolongé son séjour au FC Séville. Un choix que l’ancien du RC Lens ne regrette absolument pas… notamment en raison de la météo !

Les pistes ont été nombreuses du côté du PSG l’été dernier, qu’elles soient avancées ou non. Dans le secteur défensif, du monde était notamment recherché, Luis Campos parvenant à mettre la main sur Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Selon Foot Mercato , le club aurait également pris des renseignements sur Loïc Badé, alors prêté au FC Séville. Un dossier qui n’est pas allé plus loin, le Français de 23 ans s’engageant définitivement avec la formation andalouse pour 12M€. Un choix qu’il ne regrette pas.

« Quand je suis à Paris, je me dis : 'Pourquoi ai-je quitté Séville' »

De passage dans la capitale dernièrement, Loïc Badé n’a pas affiché une once de regret sur sa décision de rester en Espagne, lui qui est pourtant issu de la région parisienne. « J'aime la ville (de Séville). J'aime le temps, j'étais à Paris récemment et il faisait très mauvais. Quand je suis là-bas, je me dis : 'Pourquoi ai-je quitté Séville', je l'ai dit à ma mère », a-t-il confié aux médias du FC Séville. « Maintenant, je connais tout. La Semaine sainte, la Feria, le Jour de l'Andalousie… », a poursuivi Loïc Badé, évoluant aujourd’hui aux côtés de Sergio Ramos.

