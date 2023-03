PSG : Le Qatar fait paniquer un club, Zidane va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, le Bayern Munich va se séparer de Julian Nagelsmann afin de nommer Thomas Tuchel à un poste dont il rêvait depuis très longtemps. Mais si le club bavarois a choisi d'anticiper son changement d'entraîneur, c'est notamment à cause de l'intérêt de plus en plus pressant du PSG pour Tuchel, très apprécié à Doha.

C'est une petite bombe qui est venue d'Allemagne jeudi soir. En effet, alors que le Bayern Munich est toujours en course pour réaliser le triplé, Julian Nagelsmann va être démis de ses fonctions. Pour le remplacer, le club bavarois va sauter sur l'opportunité qui se présente avec Thomas Tuchel, libre depuis son départ de Chelsea. Avec l'espoir qu'il fasse comme avec les Blues , à savoir remporter la Ligue des champions quelques mois après sa nomination.

L'intérêt du PSG pour Tuchel a convaincu le Bayern

Et selon les informations du London Evening Standard , si le Bayern Munich a décidé de passer à l'action si rapidement, c'est à cause de l'intérêt que portait le PSG à Thomas Tuchel. Le technicien allemand est très apprécié du côté de Doha et son nom revenait avec insistance pour la succession de Christophe Galtier. Par conséquent, les Bavarois n'ont voulu prendre aucun risque et ont décidé de ne pas attendre la fin de la saison pour changer d'entraîneur.

L'étau se resserre pour l'après-Galtier, Zidane dernière option ?

Par conséquent, si jamais le PSG décidait de se séparer de Christophe Galtier en fin de saison, ce qui n'est pas la tendance, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les options se font rares sur le marché après l'arrivée de Thomas Tuchel au Bayern Munich. Et désormais, le nom qui semble plus évident que jamais est celui de Zinedine Zidane alors que Thiago Motta, en poste à Bologne, est convoité par l'Inter Milan. Quoi qu'il en soit, Thomas Tuchel ne fera pas son retour tout de suite au PSG.