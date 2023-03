Tuchel, Messi, Rabiot… Toutes les infos mercato du 24 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG peut oublier Tuchel qui débarque au Bayern

Annoncé comme étant l'une des pistes prioritaires du PSG au poste d'entraîneur pour la saison prochaine, Thomas Tuchel ne reviendra pas au Parc des Princes ! Comme l'a révélé Sport Bild jeudi soir, le technicien allemand va venir succéder à Julian Nagelsmann, dont le limogeage est imminent du côté du Bayern Munich. Le PSG devra donc se tourner vers une autre piste s'il venait à remplacer Christophe Galtier en fin de saison...



PSG : Agüero lâche une bombe sur l'avenir de Messi

Alors que le PSG tente de prolonger le contrat de Lionel Messi depuis plusieurs mois, ce feuilleton est en train de virer de bord. Le FC Barcelone se montre de plus en plus insistant à l'idée de faire revenir l'attaquant argentin, et dans un live Twitch avec Gerard Romero, Sergio Agüero a fait une annonce fracassante sur l'avenir de Messi : « Si Laporta fait le pas, je pense qu'il sera plus proche. Messi est né au Barça et j'ai toujours pensé qu'il devrait prendre sa retraite à Barcelone. Maintenant, je lui donne une chance sur deux de revenir », a lancé l'ancien buteur argentin, proche de l'attaquant du PSG.



Rabiot laisse la porte ouverte au PSG

Annoncé dans le viseur du PSG tandis que son contrat avec la Juventus Turin arrive à expiration, Adrien Rabiot s'est confié dans les colonnes du Figaro . Et le milieu de terrain français de 27 ans évoque la possibilité d'un retour au PSG cet été, quatre ans après son départ : « Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s'interdire [...] Je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. Le football et le challenge sportif resteront le plus important », indique Rabiot.



