Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Le Qatar sort enfin du silence

Alors que le PSG vient de vivre une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec une élimination dès les huitièmes de finale, l’avenir de certains joueurs pose question, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos en font partie. Interrogé sur ce sujet, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, a fait le point.

Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale après ses deux défaites contre le Bayern Munich, le PSG est tombé de haut. C’est un nouvel échec pour Paris qui, comme l’an dernier, échoue au même stade de la compétition. Alors forcément, les joueurs se posent des questions, surtout les stars de l’effectif. A commencer par Kylian Mbappé qui avait fini par prolonger son contrat avec le PSG l’été dernier.

Le PSG veut garder ses stars

Meilleur parisien sur la saison, Mbappé pourrait avoir des envies d’ailleurs. La situation de Sergio Ramos pose aussi question, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG souhaite le prolonger. Idem pour Lionel Messi qui sera également libre dans trois petits mois. Même s’il est moins performant ces dernières semaines, l’Argentin entre toujours dans les plans du PSG. Ce qu’a d’ailleurs confirmé Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale.

«Nous nous attachons à ce qu'ils continuent»