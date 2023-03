Mbappé est impliqué dans une projet colossal... loin du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé va encore faire parler de lui pour son avenir. Il faut dire que l'attaquant du PSG ne sait toujours pas s'il prolongera une nouvelle fois son bail, d'autant plus que le Real Madrid semble déjà préparer un énorme mercato durant l'été 2024. Et bien évidemment, le crack de Bondy sera impliqué.

En fin de saison dernière, alors que tout laissait penser qu'il s'engagerait avec le Real Madrid car son contrat arrivait à son terme, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir activer. Par conséquent, son futur est toujours au cœur de toutes les attentions puisque s'il ne prolonge pas, il sera libre de quitter le PSG dans un peu plus d'un an.

En 2024, le Real Madrid veut frapper très fort

Une nouvelle qui n'est évidemment pas passée inaperçue du côté du Real Madrid puisque selon les informations de SPORT , Florentino Pérez prévoit déjà de revenir à la charge auprès de Kylian Mbappé pour le convaincre de signer libre. Mais durant l'été 2024, le président du club merengue devrait également se concentrer sur d'autres gros dossiers. Et pour cause, c'est durant cet été là que la clause libératoire d'Erling Haaland deviendra active. Et ce n'est pas tout puisque le Real Madrid rêve également d'attirer Jude Bellingham pour ce qui serait probablement le mercato estival le plus impressionnant de l'histoire.

Florentino Pérez a déjà bien préparer l'avenir

Avec ces trois-là, le Real Madrid pourrait sereinement tourner la page de ses légendes que sont Toni Kroos, Luka Modric ou encore Karim Benzema, qui ne seront probablement plus là en 2024. D'ailleurs, Florentino Pérez a déjà parfaitement entamé la transition puisque Rodrygo, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ernesto Valverde représentent le présent mais également l'avenir du Real Madrid. Si Kylian Mbappé, Erling Haaland et Jude Bellingham les rejoignent, le club merengue aura très fière allure.