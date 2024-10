PSG : Le Qatar a trouvé le successeur de Mbappé, une première réponse est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG aurait ciblé son gros coup de l'été 2025. A en croire la presse anglaise, le club de la capitale aurait coché le nom de Mohamed Salah. En fin de contrat avec Liverpool, l'attaquant égyptien serait également ciblé par l'Arabie Saoudite, mais il voudrait encore poursuivre sa carrière en Europe.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé a pris fin cet été. Depuis, l’attaque parisienne a changé de visage. Luis Enrique a pu enregistrer l’arrivée de Désiré Doué, mais aucun numéro 9 de classe mondiale n’a débarqué pour prendre sa succession de l'international tricolore. Une anomalie, qui pourrait être résolue en 2025.

Le Qatar veut signer Salah

Selon les informations du Sun, le PSG aurait prévu de recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. Le choix des dirigeants qataris porterait sur Mohamed Salah. L’attaquant égyptien voit son bail expirer en juin prochain et ne fermerait pas la porte à un départ.

Salah recale déjà un club

Le départ de Salah est d’autant plus probable que Liverpool aura le plus grand mal à rivaliser avec le PSG sur le plan financier. L’Arabie Saoudite souhaiterait également lui transmettre une offre juteuse, mais le buteur des Reds n’a pas l’intention de quitter la scène européenne, malgré ses 32 ans au compteur. Salah n’a pas dit son dernier mot et serait prêt à relever un dernier défi sur le vieux continent. Avantage PSG dans ce dossier.