PSG : L’arrivée de Zidane va faire de la casse

Le PSG vient de perdre trois fois de suite et Christophe Galtier est de plus en plus critiqué. Pour autant, selon nos informations, l’entraîneur parisien ne serait toujours pas menacé. L’émir du Qatar rêve tout de même de Zinédine Zidane et en cas d’arrivée sur le banc du PSG, Luis Campos devrait lui quitter le club de la capitale.

Christophe Galtier vit une période agitée. Alors que le PSG vient d’être battu trois fois de suite, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice peut se sentir menacé puisque Paris n’avait pas connu pareille série depuis 2011. Le match de ce dimanche face au LOSC sera capital, surtout que l’OM n’attend qu’un faux-pas du PSG pour relancer la course au titre.

Zidane bientôt de retour ?

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, aucun contact n’a été noué avec quelconque entraîneur pour succéder à Christophe Galtier qui n’est pas menacé. Néanmoins, ce n’est pas un scoop, le PSG rêve toujours de Zinédine Zidane. Et le technicien français a fait une annonce ce vendredi. « C'est aussi mon envie de reprendre mon métier d'entraîneur. D'avoir aujourd'hui un projet avec Alpine n'a rien à voir. Je le fais, parce que j'ai du temps en ce moment, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Ça peut aller très vite... dès le mois de juin, on verra bien. Je le répète, l'un n'empêchera pas l'autre. Je donnerai du temps à Alpine pour qu'on se voie et qu'on travaille sur nos projets », a expliqué Zidane au Figaro .

Si Zidane arrive, Campos partira