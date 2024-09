PSG : L’annonce surprise de Luis Enrique sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato a pris fin vendredi soir, et le PSG ne s’est pas renforcé à tous les postes. En effet, derrière Nuno Mendes, les Parisiens n’ont pas de latéral gauche de métier ce qui oblige Luis Enrique à utiliser Lucas Beraldo à ce poste comme ce fut le cas à Lille dimanche soir. Mais le coach espagnol se réjouit de son effectif.

Cet été, le PSG a déboursé 170M€ pour recruter quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Cependant, aucun latéral gauche n'est arrivé pour venir concurrencer Nuno Mendes. Par conséquent, Lucas Beraldo était titulaire à Lille dimanche soir en l'absence du Portugais. Et Daniel Riolo assure que Luis Enrique espérait un renfort à ce poste.

Pour Riolo, Luis Enrique voulait un latéral gauche

« Luis Enrique a tous les pouvoirs au club, c'est lui qui a géré le mercato, c'est lui qui a dit "Je ne veux pas de joueurs là où là". Il voulait quelqu’un pour doubler l'arrière gauche et ils n’ont pas eu d'opportunités. Pour devant, il ne voulait rien d'autre. Il ne voulait pas Osimhen. Son discours, là où j'apprécie et c'est vraiment un truc nouveau, c'est de dire "Nous, on ne va pas forcer les joueurs. On ne va pas se mettre à surpayer ou à forcer." On a trop vu ça au PSG. Là-dessus, il a raison », explique le journaliste au micro de l’After Foot.

Luis Enrique dément

Mais de son côté, Luis Enrique a assuré après la victoire à Lille qu’il avait largement suffisamment d’options à ce poste. « Non, le mercato est fini. Lucas Beraldo a fait un très bon match contre l'un des meilleurs ailiers du championnat de France, avec et sans le ballon. Il y a beaucoup de solutions à gauche avec lui, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakim. Mon équipe montre des signes de sécurité. Il nous manque encore du rythme physique, chez plusieurs de nos joueurs. C'était la différence avec Lille. La Ligue des champions est très différente et pleine de nouveautés. Il y aura le match contre Brest après la trêve et cela n'aura rien à voir avec la Ligue des champions et sa nouvelle formule. Je ne peux pas savoir comment ça sera », assure-t-il en conférence de presse.