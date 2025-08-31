PSG : La presse anglaise annonce un transfert à 30M€ !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme très bientôt ses portes, le PSG doit encore régler le cas Gianluigi Donnnarumma. Les Rouge-et-Bleu poussent le portier italien vers la sortie depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Le gardien de but de 26 ans, qui semble prendre la direction de Manchester City, devrait bien être vendu avant la fin de l’été.

Accord trouvé entre Donnarumma et Manchester City ! Certaines sources ont même évoqué un accord entre Gianluigi Donnarumma et les Sky Blues. Seulement, le club mancunien souhaiterait d’abord se séparer d’Ederson avant d’enrôler le champion d’Europe. Les pensionnaires de la Premier League devront également trouver un terrain d’entente avec le PSG autour des modalités du transfert.