PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 55M€

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à boucler la signature d'Estevao. Toutefois, le club de la capitale va devoir payer le prix fort pour faire plier la direction de Palmeiras. En effet, Estevao disposerait d'une clause libératoire comprise entre 45M€ et 55M€. De surcroit, le PSG va devoir se frotter à plusieurs écuries européennes sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Estevao a alerté la direction du PSG. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert du crack brésilien de 16 ans. D'ailleurs, à en croire Calciomercato.it , le conseiller football du PSG aurait déjà dégainé une offre pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Mbappé et le PSG se sont mis d’accord, Luis Enrique a tout gagné https://t.co/9rZdkGF1iV pic.twitter.com/TeuXkOJRrd — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Le PSG doit lâcher 45-55M€ pour Estevao

D'après Calciomercato.it , le PSG aurait proposé un chèque d'environ 40M€ aux dirigeants de Palmeiras pour s'offrir les services d'Estavao lors du dernier mercato estival. Toutefois, les hautes sphères brésiliennes auraient refusé la proposition du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Malgré tout, le PSG n'aurait pas du tout fait une croix sur Estevao. Toutefois, le club de la capitale va devoir payer le prix fort et battre la concurrence de plusieurs colosses européens.

Arsenal, City, le Real et le Barça en embuscade ?