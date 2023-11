Un crack choisit le Real Madrid, le PSG prépare sa vengeance

Amadou Diawara

Tombé sous le charme d'Endrick, le PSG aurait aimé boucler sa signature. Toutefois, le crack brésilien de 17 ans a préféré s'engager en faveur du Real Madrid, qu'il rejoindra à sa majorité. A la lutte avec le club merengue pour Estevao (16 ans), qui évolue lui aussi à Palmeiras, le PSG espérerait prendre sa revanche en 2024.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a séduit les plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Et malheureusement pour le club de la capitale, la pépite brésilienne de 17 ans a choisi de rejoindre le club merengue. Alors qu'Endrick va migrer vers le Real Madrid à sa majorité (le 21 juillet), le PSG pourrait se venger en bouclant la signature de l'un de ses coéquipiers à Palmeiras : Estevao.

Le Real a battu le PSG pour Endrick

Selon les informations de Calciomercato.it , Estevao aurait également la cote en Europe. A tel point que le crack brésilien de 16 ans devrait être au coeur d'une vente aux enchères XXL lors des prochaines fenêtres de transferts.

Nouveau duel PSG-Real pour Estevao