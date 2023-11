PSG : La date est fixée pour le transfert d’une star ?

Pierrick Levallet

Malgré les arrivées de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG suivrait toujours la situation de Victor Osimhen de près. L'attaquant de 24 ans intéresse encore les dirigeants parisiens, mais aurait aussi tapé dans l'oeil de Chelsea. D'ailleurs, l'international nigérian pourrait bien quitter Naples d'ici les prochaines semaines, alors que son contrat expire en juin 2025.

Avant que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne débarquent dans la capitale, le PSG avait fait tout son possible pour s’attacher les services de Victor Osimhen. Mais Le10Sport.com a pu vous confirmer que Naples s’était montré intransigeant dans les négociations, ce qui a poussé l’attaquant de 24 ans à rester en Italie.

Le PSG continue de pousser pour Osimhen

Le PSG n’aurait néanmoins pas lâché l’affaire pour Victor Osimhen. En fin de contrat en juin 2025, le Nigérian n’a pas encore donné son feu vert à Naples pour prolonger. Les dirigeants parisiens suivraient ainsi ce dossier de près, tout comme Chelsea. Le PSG devrait d’ailleurs avoir une nouvelle chance de convaincre Naples dans les prochaines semaines.

Chelsea va devoir sacrifier des joueurs