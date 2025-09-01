PSG : Il est prêt à plomber son transfert ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis le début du mercato, Randal Kolo Muani est toujours au Paris Saint-Germain. Il ne reste plus que quelques heures avant la fermeture du marché des transferts et les négociations avec la Juventus se sont intensifiées, même s’il reste beaucoup d’obstacles avant de trouver un possible accord.

Cette fin de mercato va surtout servir au PSG, qui souhaite se débarrasser de plusieurs indésirables. L’exemple parfait est Randal Kolo Muani, dont l’avenir a été l’un des gros feuilletons de l’été. Et alors qu’un retour à la Juventus est évoqué depuis juillet dernier et la fin de son prêt, l’international français n’a toujours pas bougé.

Kolo Muani ne veut que la Juventus Il semble toutefois avoir les idées claires au sujet de son avenir. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Kolo Muani aurait refusé toutes les offres arrivées récemment, préférant attendre qu’un dénouement soit trouvé dans les discussions entre la Juventus et le PSG.