PSG : Il demande à Mbappé une grande annonce sur son mercato !

En fin de contrat au PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Ou du moins, ne l’a certainement pas communiqué. Une erreur selon Jérôme Rothen. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain estime que pour son bien et ses performances, Mbappé devrait parler.

Kylian Mbappé n’est plus dans les petits papiers du Real Madrid. C’est du moins l’information XXL communiquée par la Cadena SER mercredi en fin d’après-midi. Le club merengue se serait retiré du dossier en raison de la satisfaction apportée par Jude Bellingham ou encore de la volonté madrilène d’intégrer Endrick dans les meilleures conditions. Sans oublier l’énorme investissement obligatoire pour recruter un Kylian Mbappé qui se trouvera dans sa 26ème année en 2024.

«Il s’est enfermé dans une bulle où la communication n’est pas bonne»

Sur les ondes de RMC , pour l’émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a demandé à Kylian Mbappé de prendre publiquement la parole afin de mettre un terme au feuilleton entourant son avenir. Et surtout dans son propre intérêt. « Si Mbappé doit clarifier son avenir ? Oui il le faut. Tout simplement parce qu’il s’est enfermé dans une bulle où la communication n’est pas bonne, où il ne communique pas ou très peu et n’a pas envie d’expliquer le pourquoi du comment. (…) Ça va moins bien au niveau de son comportement et je parle bien de son club, parce qu’il y a une vraie différence avec l’équipe de France. Et c’est pour ça que je pense qu’il se pose un peu trop de questions à mon sens ».

«Dis clairement que c’est ta dernière année au Paris Saint-Germain, ou pas»