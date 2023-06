PSG - Galtier : Le Qatar a tranché, un gros malaise éclate en interne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mystère demeure concernant l’identité de l’entraîneur en place au PSG la saison prochaine. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Luis Campos envisage de poursuivre l’aventure avec Christophe Galtier, annoncé pourtant partant par plusieurs médias. Et pour cause, il existe plusieurs courants au PSG, les Qataris songeant notamment à nommer Julian Nagelsmann. À la grande surprise du conseiller sportif portugais…

José Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta, Marcelo Gallardo… Les rumeurs sont toujours nombreuses concernant l’entraîneur en place sur le banc du Parc des Princes la saison prochaine, et c’est désormais le nom de Julian Nagelsmann qui circule avec insistance pour venir prendre la place de Christophe Galtier. Selon Foot Mercato , L’Équipe et RMC , l’ancien entraîneur du Bayern Munich est dans les petits papiers de Doha, désireux de l’associer à Thierry Henry, qui pourrait alors débarquer en tant qu’adjoint. Pour beaucoup, le départ du technicien tricolore est d’ores et déjà acté, et seule l’identité de son remplaçant reste incertaine. Cependant, rien n’est tranché selon nos informations.

📁Point complet sur la situation de Galtier▶️ La tendance est à son maintien. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec les dirigeants pour savoir s’il est en capacité de poursuivre ▶️ Aucun contact avec d’autres entraîneurshttps://t.co/KXBABejsOe — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 2, 2023

Réunion à venir pour Galtier

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’avenir de Christophe Galtier sera décidé dans la semaine, à l’issue d’une réunion qui se tiendra avec les dirigeants du PSG. Une information confirmée par Luis Campos lui-même, avant le dernier match de la saison contre Clermont (2-3). « On va faire un bilan final de tous les matchs, pas seulement concernant l'entraîneur mais pour tout l'effectif, les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir , a répondu le conseiller sportif du PSG au micro de Canal+ Foot. On va avoir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs qui doivent partir en cette fin de saison ».



Jusqu’à maintenant, la tendance était à la continuité de Christophe Galtier, tel est en tout cas l’état d’esprit de Luis Campos comme l’a d’ailleurs confirmé L’Équipe dans ses colonnes du jour, annonçant que le dirigeait avait indiqué à son entraîneur qu’il défendrait sa cause pour que celui-ci honore la seconde année de son bail. Cependant, plusieurs courants existent à Paris, une vieille tradition de l’ère QSI qui perdure et qui pourrait précipiter la chute de Christophe Galtier.

Luis Campos surpris par la piste Nagelsmann-Henry