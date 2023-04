PSG : Galtier lance une révolution, c’est un fiasco

Thomas Bourseau

Christophe Galtier avait pris la décision de laisser une place importante aux jeunes talents du PSG dès le début de la saison grâce notamment à un exode conséquent de joueurs partis à la dernière intersaison. Pour autant, l’échec en Europe a tout chamboulé comme le souligne Loïc Tanzi.

Dans le débrief du lundi, publié sur le site de L’Équipe , Loïc Tanzi s’est attardé sur la gestion des jeunes joueurs du PSG de la part de Christophe Galtier depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Le journaliste de L’Équipe a bien noté le changement de management opéré par Galtier qui offre de moins en moins de temps de jeu aux pépites issus du centre de formation ou aux jeunes joueurs recrutés.

«Le choix a été fait en début de saison de leur laisser de la place»

Et pourtant, dès sa nomination en tant qu’entraîneur du PSG l’été dernier, Christophe Galtier laissait entendre qu’un vent nouveau allait souffler à Paris avec la promotion de Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro un et l’inclusion des jeunes dans le groupe professionnel du PSG allégé par de nombreux départs. « Cette année les jeunes du Paris Saint-Germain ne peuvent pas se plaindre de ne pas être dans le groupe professionnel de Christophe Galtier. Le choix a été fait en début de saison de leur laisser de la place, de faire partir beaucoup de joueurs du groupe professionnel. Les Gharbi, les Zaïre-Emery, les joueurs comme Ekitike qui ont été recruté à Reims notamment, sont dans le groupe professionnel. El Chadaille Bitshiabu également, le défenseur. Sauf que depuis l’élimination en Ligue des champions, ces joueurs là n’ont quasiment plus de temps de jeu en Ligue 1 ou entrent moins de dix minutes avec Christophe Galtier ».

«Zaïre-Emery ? Il mérite sa place au milieu de terrain quand on voit par exemple des performances comme celles de Carlos Soler»