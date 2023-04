PSG : Le Qatar rêve de Zidane, sa réponse est retentissante

Axel Cornic

Après avoir tout gagné au Real Madrid, Zinédine Zidane a souhaité attendre qu’une place se libère en équipe de rance. Ainsi, il a écarté plusieurs clubs et selon nos informations cela a été le cas du Paris Saint-Germain, qui le voulait pour remplacer Mauricio Pochettino la saison dernière. Finalement, Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026, ce qui pousse Zidane à très vite retrouver un club après presque deux années sans rien faire… et le PSG semble toujours prêt à lui tendre la main !

Que devient Zinédine Zidane ? Véritable ovni du football européen, le technicien français a tout gagné en seulement quatre saisons sur le banc du Real Madrid, avec notamment trois Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018. Pourtant, il a disparu de la circulation depuis presque deux ans.

PSG : Messi passe à l'action pour son transfert https://t.co/TQOxbHFDah pic.twitter.com/05poJkitfX — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Le PSG prêt à retenter sa chance

Les options pour revenir n’ont pas manqué. En juin 2022, nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG l’a approché pour lui offrir le poste de Mauricio Pochettino, dont le départ était devenu inévitable. Zinédine Zidane a pourtant éconduit les Parisiens pour attendre que le poste de sélectionneur de l’équipe de France se libère… ce qui n’a pas été un choix payant, puisque Didier Deschamps a prolongé.

Zidane pas du tout convaincu