PSG : En direct, il annonce le prochain club de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait voir le PSG tenter de le vendre cet été quand bien même le Français ait fait part de son intention de poursuivre à Paris. Manchester City n’est pas dans le coup comme Pep Guardiola l’a souligné alors que le Real Madrid devrait rafler la mise.

Kylian Mbappé est au coeur de l’actualité mercato depuis plusieurs jours. En effet, après la divulgation de la lettre envoyée par ses soins et par sa famille au PSG, les rumeurs fusent dans la presse. En effet, Mbappé a fait savoir au Paris Saint-Germain qu’il n’actionnerait pas la clause permettant au PSG de s’attacher ses services jusqu’en juin 2025. De quoi pousser le PSG à préparer un transfert dès cet été, refusant de perdre Mbappé gratuitement dans un an.

Mbappé ne va rien céder

Néanmoins, Kylian Mbappé a clairement fait savoir qu’il ne partirait pas dès cet été du Paris Saint-Germain. Et ce, par le biais de son compte Twitter mardi dernier, en conférence de presse jeudi, puis pour Téléfoot par le biais d’une entrevue diffusée dimanche via laquelle il a tenu les propos suivants. « Si je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Si je suis résolu à partir libre à l’été 2024 ? Je me résous seulement à jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année et encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain ».

