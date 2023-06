Mercato : Un gros mensonge révélé dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival n’a ouvert ses portes que le 10 juin dernier, mais le Real Madrid a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas d’autres renforts d’ici sa clôture. Un mensonge du président Florentino Pérez à en croire les informations de The Athletic sur le feuilleton Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a mis le feu à la presse avec la divulgation de sa lettre envoyée au PSG en tout début de semaine dernière. Depuis, un transfert dans l’immédiat est évoqué, le Paris Saint-Germain refusant de perdre gratuitement le champion du monde tricolore à l’été 2024, moment où il n’activera donc pas la clause incluse dans son contrat pour le rallonger jusqu’à 2025.

Mbappé annonce la couleur : il restera au PSG cet été

Pour autant, et bien que The Times ait affirmé en toute fin de semaine dernière que Kylian Mbappé devra prolonger son bail, avec une promesse de vente à 100M€ pour 2024, ou bien quitter le PSG dès cet été, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’est montré clair pour la troisième fois de la semaine au micro de Téléfoot après sa conférence de presse de jeudi dernier et son tweet de mardi dernier : il restera au PSG la saison à venir.

Le Real Madrid annonce la fin de son mercato, un mensonge ?