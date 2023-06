Mercato : Il dévoile toutes les coulisses de son transfert au RC Lens

Thibault Morlain

Joueur confirmé du championnat de France, Adrien Thomasson a changé d’air en janvier dernier. Lors du mercato hivernal, le milieu offensif a fait ses valises, quittant ainsi Strasbourg pour rejoindre le RC Lens. Auteur d’une belle seconde partie de saison chez les Sang et Or, le protégé de Franck Haise est revenu sur les dessous de son transfert, dévoilant notamment toute l’importance de l’entraîneur du RC Lens dans son choix.

A 29 ans, Adrien Thomasson a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. Après le FC Nantes ou encore Strasbourg, le voilà maintenant au RC Lens. En effet, en janvier dernier, le milieu offensif a été transféré chez les Sang et Or pour un montant avoisinant les 4,,5M€. Un transfert qui a porté ses fruits puisque Thomasson a lui aussi contribué à la 2ème place des Lensois en Ligue 1, inscrivant notamment 5 buts en championnat.

« Le coach a eu un rôle vraiment déterminant »

Adrien Thomasson a ainsi posé ses valises au RC Lens. Et Franck Haise n’est clairement pas étranger à ce transfert. Dans un entretien pour Le Dauphiné Libéré , le Lensois s’est confié sur le rôle de son entraîneur dans cette opération, expliquant alors : « Le coach a eu un rôle vraiment déterminant. Lors des tractations, il n’a jamais perdu le contact avec moi, il m’envoyait des messages tous les jours. Pour n’importe quel joueur, c’est appréciable de se sentir autant désiré. Je sortais de mes six moins bons mois à Strasbourg mais il me suit depuis tellement longtemps , qu’il savait ce que je pouvais apporter. Il a aussi pris le temps. Quand je suis arrivé, j’ai passé 1h30 dans son bureau pour qu’il m’explique les principes de jeu de l’équipe, ce qu’il attendait de moi ».

« Il m’a ressorti des matches que j’avais fait à Vannes »